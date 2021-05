ASSE : Rendez-vous décisif pour trois joueurs !

Dans : ASSE.

La fin de saison se profile pour l'AS Saint-Étienne et le club va devoir trancher concernant les joueurs d'expérience qui sont en fin de contrat et notamment Hamouma, Debuchy et Monnet-Paquet.

La vente de l’AS Saint-Étienne étant visiblement lancée, mais pas aussi vite que certains supporters l’espéraient, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont devoir faire des choix sportifs pour la saison prochaine. Tout cela en répondant aux exigences de Claude Puel, lequel connaît la feuille de retour confiée par ses dirigeants actuels. Parmi les dossiers que l’entraîneur de l’ASSE va devoir rapidement trancher, il y a celui des footballeurs qui arrivent en fin de contrat et qui souhaitent savoir s’ils recevront une offre de prolongation de la part des Verts, ou s’ils doivent se trouver un nouveau club. Bien évidemment, compte tenu du timing, il semble peu probable que les joueurs qui n’ont rien reçu soient d’un seul coup « sauvés » par Puel. Mais le coach stéphanois l’a clairement dit, une réunion est prévue la semaine prochaine avec ceux dont l’engagement se termine avec Saint-Étienne.

Parmi ces joueurs, il y en a trois qui attirent l’attention, puisqu’ils ont permis à l’ASSE de se sortir d’un sacré pétrin lorsque le club du Forez a commencé à s’écrouler au classement à savoir Romain Hamouma, Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet. Avant le déplacement à Lille, Claude Puel a reconnu qu’une réunion était imminente et avant même la 38e journée de Ligue 1. Interrogé sur les joueurs concernés, avant le match à Lille, l’entraîneur des Verts a été prudent. « Vous pensez bien que je m’adresserai à eux avant d’en parler éventuellement à vous. On a un match très important à préparer et on entrera sûrement la semaine prochaine dans des échanges avec différents joueurs », a prévenu Claude Puel, histoire de ne pas faire croire que ce sujet n'est pas sensible pour lui. Même si on sait que le coach stéphanois n'est pas un hyper-sensible, il désire toutefois que les joueurs soient les premiers informés sur ses choix, même s'ils ont probablement bien compris que la sortie était proche.