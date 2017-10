ASSE : Le clan Bamba confirme, on va droit au clash

Dans : ASSE, Ligue 1.

Décision forte de l’AS Saint-Etienne ce vendredi, puisque Jonathan Bamba, qui tarde à prolonger son contrat alors qu’il est dans sa dernière année, a été envoyé jouer avec l’équipe réserve du club pour ce week-end. Dur à digérer pour l’un des joueurs majeurs du début de saison des Verts. Mais l’ASSE, lassée par les discussions sans fins et les faibles avancées dans les négociations, a décidé de prendre le taureau par les cornes en envoyant ce signal fort. Sans surprise, cela n’a pas plu à son entourage, comme l’a confirmé son agent et grand frère à 20 Minutes.

« C’est un moyen de pression de leur part et un message négatif envoyé. On en prend note et ça ne va pas nous intimider ou nous faire changer notre point de vue. Selon moi, c’est un manque de respect. C’est un salarié du club donc il ira honorer sa convocation à ce match. Si l’intérêt du petit est de rester à Saint-Etienne, il restera, et ce même si nous sommes en froid avec les dirigeants », a assuré Aboubakar Traoré, qui est bien obligé que cette situation houleuse ne semble pas vraiment indiquer qu’une prolongation de contrat est sur le point d’être signée. Bien au contraire.