ASSE : Sainté envoie Bamba réfléchir avec l’équipe réserve !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le cas Jonathan Bamba commence sérieusement à agacer l’AS Saint-Etienne. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant ne s’entend pas avec ses dirigeants pour une prolongation.

Etant donné que cette situation traîne en longueur, et que le temps ne joue pas en sa faveur, le club stéphanois a donc mis la pression sur son joueur. « On discute. On l’a rencontré récemment avec ses deux agents et son frère, confiait récemment le co-président Roland Romeyer au Progrès. Il nous a dit qu’il était très heureux à Saint-Etienne, qu’il souhaitait rester. On verra. Que ce soit pour lui ou les autres, des décisions seront prises dans la semaine. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le dirigeant n’avait pas menti. Toujours sans réponse de la part du clan Bamba, l’ASSE a pris une décision radicale ! Pendant que les Verts recevront Metz samedi soir en championnat, l’ancien Angevin sera envoyé en équipe réserve, révèle le quotidien régional. Et l’on imagine que l’international Espoirs français sera écarté tant qu’il n’aura pas répondu à l’offre de la direction. Un choix fort dans la mesure où Bamba fait partie des meilleurs Stéphanois depuis le début de la saison.