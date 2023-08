L’ASSE veut recruter son futur buteur en Ligue 1

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Après deux défaites lors des deux premières journées de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne cherche à renforcer son effectif. Un attaquant est notamment ciblé par les Verts, qui pourraient trouver leur bonheur en Ligue 1.

En cette fin de mercato, l’état-major de l’AS Saint-Etienne souhaite offrir à Laurent Batlles un entraîneur capable de redresser la barre après deux défaites pour débuter la saison de Ligue 2. Dans le secteur offensif, le club stéphanois a essuyé plusieurs refus depuis le début de l’été d’Alexandre Mendy à Moussa Doumbia en passant par Georges-Kevin Nkoudou ou encore Zinédine Ferhat. Malgré tous ces refus, l’ASSE ne lâche pas l’affaire et a l’ambition de recruter un joueur offensif avant la clôture du mercato le 1er septembre.

D’après les informations du site Peuple Vert, un joueur de Ligue 1 a retenu l’attention des dirigeants stéphanois. Il s’agit d’Ado Onaiwu, qui évolue à Toulouse et qui pourrait quitter la Ville Rose dans les derniers jours du mercato. Le Japonais évolue en France depuis deux ans mais n’a pas bénéficié d’un temps de jeu très important sous les ordres de Philippe Montanier la saison prochaine. Titulaire indiscutable en Ligue 2 avec 38 matchs et 10 buts en 2021-2022, le joueur de 27 ans ne bénéficie plus du même statut et pourrait être chaud pour changer de club en cas de belle proposition.

Ado Onaiwu de Toulouse à l'ASSE ?

Il semble en tout cas que Saint-Etienne se positionne pour accueillir l’attaquant toulousain, auteur de deux buts durant la préparation mais qui est soumis à une concurrence trop forte pour pouvoir s’épanouir pleinement au TFC à tel point qu’il n’a pas été retenu dans le groupe qui s’est déplacé à Nantes ce week-end. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par Toulouse pour un joueur recruté pour seulement 700.000 euros il y a deux ans et dont la valeur marchande est estimée à 1,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.