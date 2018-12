ASSE : « Kolo » dévoile ce qu'il manque à Sainté pour viser l’Europe

Dans : ASSE, Ligue 1.

Buteur face à Nantes ce week-end, Timothée Kolodziejczak a vu Saint-Etienne se rapprocher du podium, avant les matchs de la 16e journée de Ligue 1, ce mercredi. Néanmoins, les Verts vont devoir doubler des équipes comme Marseille, Lyon ou Montpellier s’ils veulent décrocher une place sur le podium en fin de saison. Prêté par les Tigres, le défenseur de 29 ans sait précisément ce qui manque à l’équipe de Jean-Louis Gasset pour passer un cap. Devant les médias, « Kolo » a expliqué que cela était désormais impératif pour l’ASSE de gagner des matchs à l’extérieur.

« On avait été frustrés à Lyon et on s’était ratés à Nîmes. Là, on gagne avec la manière (contre Nantes, 3-0). On marque trois buts. L’ouverture du score de Robert (Beric) nous a libérés et derrière, on n’a pas reculé, on a continué de pousser. On a produit du beau jeu. Dans la maitrise du ballon, c’était bien. Je pense que c’est notre match le plus abouti. Maintenant, il faut qu’on arrive à prendre plus de points à l’extérieur. C’est ce qu’il nous manque pour pouvoir aller plus haut » a expliqué l’ancien défenseur de l’OGC Nice, peu de temps avant un véritable test sur la pelouse de Bordeaux.