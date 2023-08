Un joueur hué par Geoffroy-Guichard, l'ASSE choquée

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne n'a pas commencé de la meilleure des manières sa saison de Ligue 2 puisque les Verts ont été battus à domicile par Grenoble (0-1). Mais le championnat ne fait que commencer. Cependant, Ibrahim Sissoko est déjà dans le collimateur des supporters des Verts.

Une semaine avant la Ligue 1, la Ligue 2 a débuté ce samedi, et la LFP avait choisi le match entre l’ASSE et le GF38 pour ouvrir la saison en direct sur BeinSports. Une rencontre animée, mais qui a finalement tourné en faveur des Isérois dans le temps additionnel (0-1), après qu’un but ait été refusé, probablement à tort, aux Verts et que Charbonnier ait raté un penalty. Il y avait de la déception dans le vestiaire stéphanois en raison de cette défaite, mais aussi de l’accueil réservé par le Peuple Vert à Ibrahim Sissoko, l’attaquant arrivé de Sochaux lors du mercato. Lorsque ce dernier a cédé sa place à Gaëtan Charbonnier à 15 minutes de la fin, il a été accompagné vers le banc par des sifflets et une bronca tombés des tribunes de Geoffroy-Guichard. Une attitude que le club ne comprend pas.

Sissoko va se remettre de cet accueil polaire

Interrogé sur l’attitude des supporters à l’encontre de leur nouvel attaquant, Laurent Batlles a reconnu ne pas comprendre, même si Ibrahim Sissoko a raté quelques occasions. « Je n’ai pas trop compris ces sifflets. Il vient d’arriver et essaye de se positionner dans le groupe. On sait qu’il a la faculté de marquer, il faut lui laisser du temps », a réclamé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Arrivé lui aussi lors de ce mercato estival 2023, Dylan Batubinsik a confié au Progrès que malgré cette attitude négative du public stéphanois à son encontre, l’ancien attaquant de Sochaux n’aura pas de mal à tout pardonner. « C’est le football. Je pense qu’Ibra est assez fort mentalement pour switcher rapidement », a confié le défenseur international congolais de l’ASSE au sujet de son coéquipier attaquant. Il est vrai que si les Verts reviennent rapidement vers le haut du classement, tout cela sera probablement oublié.