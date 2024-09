ASSE ‍: Kilmer Sports tranche et a encore besoin de Romeyer ‍!

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Désormais propriété quasi exclusive de Kilmer Sports Ventures, l’AS Saint-Etienne doit encore se restructurer en interne. Le fonds d’investissement canadien doit valider des membres de son nouveau Conseil d’Administration dans les prochaines heures.

Le début de saison de l’AS Saint-Etienne n’est pas à garder dans les livres d’histoire. Le club du Forez a gagné contre le LOSC (1-0) mais a perdu ses autres rencontres de Ligue 1 jusqu’à présent, dont la dernière en date la semaine dernière sur la pelouse de Nice (8-0) qui a laissé des séquelles. En revanche, il n’y a pas que sur le terrain que les Verts se cherchent encore. En effet, le nouvel actionnaire majoritaire du club stéphanois, le fonds d’investissement canadien Kilmer Sports Ventures, doit encore ajuster deux trois détails dans son organigramme et doit nommer plusieurs personnes qui siégeront au Conseil d’Administration de l’institution de l’ASSE. En place depuis juin, Kilmer Sports Ventures a d’ores et déjà décidé de nommer trois nouveaux noms si l’on se fie aux informations rapportées ces dernières heures par les médias locaux, et plus précisément Le Progrès.

Trois nouvelles personnes nommées au CA de l’ASSE

🔄 Bilan du premier mercato de l’ère Kilmer Sports :



• 🇲🇦 Yunis Abdelhamid (libre)

• 🇳🇿 Ben Old (1 M€)

• 🇬🇪 Zuriko Davitashvili (6 M€)

• 🇬🇭 Augustine Boakye (4 M€)

• 🇷🇸 Igor Miladinović (3 M€)

• 🇫🇷 Brice Maubleu (1 M€)

• 🇫🇷 Pierre Cornud (1 M€)

• 🇫🇷 Pierre Ekwah… pic.twitter.com/DHJnbiu0kc — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) August 30, 2024

Kilmer Sports Ventures possède 90% des parts du club depuis la fin des barrages pour la montée remportés contre le FC Metz en fin de saison dernière. Cependant, le reste des parts appartient à l’Association ASSE qui doit être également représentée au Conseil d’Administration. Ainsi, Jean Candel, au club depuis les années 1980, François Rochebloine, ancien député du département de la Loire, et Jean-Marc Barsotti, actuel président de l’association, ont été choisis. Les trois étaient des anciens alliés de Roland Romeyer, l’ancien président de l’AS Saint-Etienne, au sein de l’ancien Conseil d’Administration. Kilmer Sports ne fait pas de révolution et a décidé d’opter pour la continuité avec des personnes qui connaissent déjà le club. Le fonds d’investissement va espérer que cette restructuration aura un impact sur le moyen terme sur le plan sportif. En attendant, les Verts veulent déjà lancer véritablement leur saison pour ne pas que le doute ne s’installe trop longtemps.