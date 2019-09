ASSE : Pierre Ménès dévoile le bug des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dimanche, sur la pelouse d’Angers (1-4), l’AS Saint-Etienne a bel et bien plongé la tête la première dans la crise.

Cela fait maintenant six semaines, soit depuis la première journée de Ligue 1 remportée contre Dijon (2-1), que les Verts n’ont plus retrouvé le chemin de la victoire. En perdant quatre de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Sainté s’est clairement mis dans le rouge. Dix-septième du championnat avec cinq points, soit deux petites unités d’avance sur la zone rouge, le club du Forez va rapidement devoir enrayer la mauvaise dynamique. Et pour cela, l’ASSE sera dans l’obligation de régler ce problème pointé par Pierre Ménès.

« Ce qui est assez étonnant, c’est que l’ASSE explose comme ça, alors qu’Angers n’a pas monté son rythme de façon spectaculaire. C’est clairement un problème physique. L’équipe est complètement creuse sur le plan physique. Il manquait cinq défenseurs. Sainté dominait tellement la première période… Cet écroulement est d’abord physique. C’est inadmissible. Les noms des autres entraîneurs qui circulent ? Il faut que le coach soit apprécié par les deux présidents. Si non, ça ne marche pas », a lancé, dans le Canal Football Club, le journaliste, qui sait que Ghislain Printant est en grand danger. Ces dernières heures, les pistes menant à Puel, Gourvennec et Kombouaré sont même évoquées du côté de l’ASSE...