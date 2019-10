ASSE : Khazri trop gros ? Le grand n'importe quoi

Dans : ASSE, Ligue 1.

Wahbi Khazri est un joueur sur lequel Claude Puel compte s’appuyer pour ramener l’AS Saint-Etienne vers le podium de la Ligue 1, et cela même si l’attaquant tunisien est souvent critiqué pour ses prestations irrégulières sous le maillot des Verts. Et certains estiment même que Wahbi Khazri n’a pas toujours un comportement digne d’un footballeur professionnel en matière alimentaire, son poids focalisant une partie des critiques. De quoi faire bondir Pierre-Paul Antonetti, qui connaît bien l’attaquant de l’ASSE depuis qu’il l’a vu arriver à Bastia. Car pour lui, Wahbi Khazri n’a jamais été physiquement limité par ces éventuels kilos en trop.

Dans 20 Minutes, l’ancien joueur et recruteur du SC Bastia rappelle quelques vérités sur l’attaquant tunisien des Verts. « Il a toujours eu tendance à être en surpoids. Après est-ce que c’est dû à sa morphologie ou son hygiène de vie ? Je ne suis pas nutritionniste. On dit que ça joue sur ses performances… Moi ce que je vois c’est qu’il a toujours été décisif. Physiquement, c’est quelqu’un qui peut supporter une grosse charge de travail et répéter les efforts. Il a une excellente VMA (Vitesse Maximum Aérobie) par exemple. Il n’est pratiquement jamais blessé depuis le début de sa carrière et puis être costaud, ça peut aider dans les duels (sourires) », fait remarque Pierre-Paul Antonetti, qui ne voit pas comment ce mauvais procès peut être désormais fait à Wahbi Khazri.