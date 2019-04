ASSE : Jouer l'Europe avec les Verts, M'Vila en rêve !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Avant de recevoir Bordeaux dimanche à Geoffroy-Guichard dans un grand classique de la Ligue 1, l'AS Saint-Etienne pointe à la quatrième place du classement, ce qui lui assure, pour l'instant, une place européenne. Même s'il est encore tôt de s'enflammer du côté de Geoffroy-Guichard, le doux parfum d'une qualification pour la C3, et pourquoi pas la Ligue des champions, suscite de l'enthousiasme. Et, à 48h du rendez-vous face aux Girondins, Yann M'Vila admet sans problème qu'il serait enthousiaste à l'idée de jouer une coupe d'Europe sous le maillot de l'ASSE, conscient qu'il est de l'engouement énorme des supporters stéphanois.

Alors, à l'heure où son avenir à l'AS Saint-Etienne n'est pas encore totalement acquis, même s'il a encore trois ans de contrat, le milieu défensif de 28 ans ne masque pas son ambition. « Beaucoup d'entre nous pensent à l'Europa League. J'aimerais faire une coupe d'Europe avec Saint-Étienne, ce serait kiffant. L'ASSE est un club qui mérite de la jouer. Quand on voit nos supporters en championnat, on se dit que ça doit être géant de les voir en Europe », a fait remarquer Yann M'Vila. Du côté du Peuple Vert, on est probablement entièrement d'accord avec l'ancien joueur de Rennes,