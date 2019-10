ASSE : « Je suis l'entraîneur de Saint-Étienne », Printant ne lâche pas

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ghislain Printant, entraîneur de l’ASSE, après le nul contre Wolfsbourg en Europa League (1-1) et avant son éviction pour Claude Puel : « Saint-Étienne a livré un match plein et a répondu aux attentes d'un match de Coupe d'Europe. L’équipe a tout mis en oeuvre pour aller chercher la victoire. Je crois que s'il y a un score de parité, c'est que Wolfsburg a été performant défensivement. L'équipe m'a plu et a été vraiment dans l'état d'esprit. Le regret se situe dans l'égalisation trop vite concédée. Je suis l'entraîneur de Saint-Étienne et on a vu aujourd'hui une équipe respectueuse de ce qui avait été décidé de faire. Je retrouverai mes joueurs vendredi matin. J'aime entraîner et c'est vrai que ce serait un crève-coeur de ne pas diriger l'équipe contre Lyon dimanche dans le derby à Geoffroy-Guichard. Si la direction estime que je ne suis plus l'homme de la situation, c'est qu'il y aura un manque de résultats. Si on juge que c'est insuffisant, il faudra venir me le dire et on discutera ».