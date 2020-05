ASSE : Loïc Perrin a un gros doute sur son avenir

Dans : ASSE.

Doucement vers la sortie après une saison délicate, Loïc Perrin est en train de changer d’avis à Saint-Etienne.

En grande difficulté cette saison, l’AS Saint-Etienne n’a pas pu compter sur sa solidité défensive habituelle. Stéphane Ruffier n’a, pour la première fois depuis très longtemps, pas été aussi impérial, et Loïc Perrin a clairement pioché sur le plan physique. Sa doublet avec William Saliba n’a pas pu avoir le rendement escompté, et cela explique en grande partie les problèmes de l’ASSE cette saison. Le capitaine des Verts en avait bien conscience, et avait même décidé de prendre sa retraite au mois de juin. Mais l’annulation de la saison a laissé un goût amer dans la bouche du défenseur au coeur stéphanois, et qui a changé d’avis. C’est ce qu’affirme le directeur général de Saint-Etienne Xavier Thuliot dans Le Progrès.



« C'était clair dans sa tête. On était déjà en train de discuter des modalités de découverte des différents aspects du club sur ses aspects financiers et marketing depuis plusieurs semaines. Loïc m’a dit l’autre jour qu’il venait de réaliser que sa carrière risquait de se finir sur rien, sur un classement dessiné dans un bureau », a livré le dirigeant stéphanois, qui laisse entendre que Loïc Perrin pourrait prolonger au club et terminer sur une dernière saison complète, lui qui aura 35 ans au mois d’août. Pour les Verts, ce pourrait être l’occasion de compter sur l’expérience de l’homme aux 17 saisons à l’ASSE, notamment pour accompagner une jeune génération qui pousse dans le secteur défensif.