ASSE : Puel arrive vendredi, rendez-vous pour le derby contre l’OL !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Ce jeudi soir, l’AS Saint-Etienne a ouvert son compteur de points en Europa League face à Wolfsbourg (1-1).

Ce match dans le Chaudron sera bel et bien le dernier de Ghislain Printant à la tête des Verts. Même si sa formation se porte mieux depuis quelques jours, avec une victoire à Nîmes en Ligue 1 (1-0) et donc ce match nul contre une équipe allemande toujours invaincue, l’entraîneur de 58 ans va prendre la porte dès vendredi. En effet, selon RMC Sport, Claude Puel, son successeur, sera intronisé au cours des prochaines heures du côté de Sainté.

« Le club et l’entraîneur français devraient boucler l’opération ce vendredi après-midi. Claude Puel devrait s’engager jusqu’en 2022 avec le club du Forez. Par respect envers le staff actuel, le technicien ne voulait pas donner son accord avant le match de Ligue Europa. Puel va rejoindre le Forez avec Jacky Bonnevay, son adjoint de toujours », explique la radio. Par conséquent, Puel lancera officiellement son aventure chez les Verts dimanche prochain dans le derby contre l’OL, un club où il était sorti par la petite porte après son passage entre 2008 et 2011. De quoi rendre ce choc du championnat de France encore plus alléchant...