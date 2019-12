ASSE : Il réitère cette accusation lourde contre les Verts

Dans : ASSE.

C’est un match sans véritable enjeu qui se déroulera ce jeudi soir à la Volkswagen Arena de Wolfsburg, pour la dernière journée de poule d’Europa League.

Les Verts de Saint-Etienne déjà éliminés tenteront de faire bonne figure face à des Allemands déjà qualifiés. Pas de finale donc entre les deux équipes, ce qui aurait pu être le cas si jamais l’ASSE avait réussi à s’imposer contre La Gantoise au dernier match (0-0). Autant dire que la tension a baissé d’un cran autour de cette rencontre, et ce malgré les accusations répétées de l’entraineur des Loups. Il y a quelques semaines, Oliver Glasner avait surpris en Allemagne en annonçant qu’il avait décidé de placer de nombreux entrainements à huis-clos afin d’éviter les espions, visant particulièrement ceux de Saint-Etienne. Les Verts sont accusés d’avoir suivi de près la dernière mise en place de Wolfsburg avant le match aller, y compris la partie à huis-clos. Et le coach du VfL a confirmé ses propos avant la rencontre, tout en faisant comprendre que cela n’avait aucun intérêt désormais.

« Saint-Etienne n’a plus d’enjeu dans cette compétition, alors je ne suis pas inquiet. J’espère que les deux équipes vont livrer un bon match », a glissé via Le Progrès Oliver Glasner, qui fait bien comprendre que son discours et son attitude auraient été différents si la lutte pour la qualification avait été de mise lors de cette rencontre.