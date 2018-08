ASSE : L'ASSE les pousse dehors, quatre joueurs traînent les pied

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne est encore dans l'attente d'un ou deux renforts, mais les Verts vont désormais devoir dégraisser. Et pour l'instant, cet allégement de l'effectif mis à la disposition de Jean-Louis Gasset ne se passe pas vraiment comme dans un rêve. Car si les dirigeants stéphanois ont été clairs avec plusieurs joueurs en les prévenant qu'ils n'avaient plus d'avenir à l'ASSE, ces derniers n'ont pas l'intention de partir n'importe où juste pour faire plaisir à Sainté.

Ce samedi, L'Equipe révèle ainsi que plusieurs destinations ont déjà été refusées par ces joueurs promis pourtant au départ. « Treize joueurs sont déjà partis. Et ce n’est pas fini. Lacroix, qui a repoussé des touches de Belgique et de Turquie, M’Bengue, qui a refusé de suivre Théophile-Catherine au Dinamo Zagreb, Polomat (L 2) et Tannane, au moins, devraient suivre », explique le quotidien sportif. Le mercato s'achève dans quatre semaines en Ligue 1 et du côté de l'Etrat il va donc y avoir du mouvement et pas qu'un peu.