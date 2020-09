ASSE : Hamouma met la pression avec un énorme sacrifice

Dans : ASSE.

Lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2021, Romain Hamouma attend un signe de ses dirigeants. Dans le cas contraire, l’attaquant stéphanois n’écarte pas l’hypothèse d’un départ cet été, au risque de sacrifier sa clause de reconversion.

La saison commence bien pour Romain Hamouma. Un temps annoncé partant, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne a débuté les deux premières rencontres de Ligue 1, avec un doublé inscrit face à Lorient (2-0) à la clé. Difficile de trouver meilleur argument pour convaincre ses supérieurs. En effet, l’ancien Caennais a entamé la dernière année de son contrat et n’apprécie que moyennement cette situation incertaine. C’est pourquoi le Stéphanois attend une offre de prolongation dans les prochaines semaines. Sans quoi un départ sera envisagé, quitte à sacrifier sa clause de reconversion chez les Verts.

« Je suis heureux d'avoir une clause de reconversion au club. Mais il ne s'agit pas de ma dernière saison car je me sens super bien, a confié Hamouma à L’Equipe. Je ne suis pas à la rue physiquement, j'ai gardé cette capacité à faire des différences et cette envie d'être sur le terrain pour aider mon équipe. J'en suis encore capable, si le club m'en donne la possibilité. On verra dans les semaines qui arrivent si j'ai la chance qu'il me prolonge. Sinon, je serai obligé de partir. Et une fois que je verrai que les autres joueurs vont plus vite que moi, alors j'arrêterai. » A 33 ans, l’attaquant polyvalent peut effectivement attendre avant de penser à la retraite.