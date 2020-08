ASSE : Hamouma, le meilleur renfort du mercato ?

Dans : ASSE.

Grâce à un doublé de Romain Hamouma, l'AS Saint-Etienne n'a pas raté ses débuts en Ligue 1. L'ancien caennais est en grande forme après bien des galères.

Claude Puel n’a pas tergiversé durant la préparation estivale en mettant clairement de côté les joueurs les plus expérimentés du vestiaire stéphanois, lesquels sont également les plus coûteux. Un choix fort de l’entraîneur de l’ASSE qui n’aura de sens que s’il est suivi par des bons résultats sportifs. Et ce dimanche, cela été validé par la victoire des Verts face à Lorient à Geoffroy-Guichard. Mais le succès de l’AS Saint-Etienne doit beaucoup au doublé signé Romain Hamouma, qui n’est pas à classer dans la catégories des « jeunes », puisque le milieu offensif a fêté ses 33 ans en mars dernier. Mais depuis qu’il a rejoint l’ASSE en provenance de Caen il y a huit ans, Hamouma a connu bien des galères en raison de nombreux pépins physiques, dont le dernier en date, une blessure à l’adducteur, remonte en février dernier avant le confinement.

Mais à l’entame de la saison 2020-2021, Romain Hamouma avoue être en excellente forme et peut se donner à100% avec l’AS Saint-Etienne. « Aujourd'hui, je suis plutôt libéré de ça. Si elles n'étaient pas dramatiques par rapport aux autres années, les blessures étaient devenues mon quotidien. Là, je rentre sur le terrain en ayant le plaisir de jouer. Je ne me prends pas la tête. Je joue où on me met. Depuis le début de la saison, j'ai joué partout. C'est bien, car cela montre que je suis polyvalent. Jouer dans l'axe me permet d'être face au jeu, d'apporter de la vitesse, d'être libre et d'aller dans les zones où on ne m'attend pas. J'aime cette liberté », confie le joueur de l’AS Saint-Etienne, qui espère que cela va durer. Il n'est pas le seul.