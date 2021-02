ASSE : Gourna vendu ou prolongé, le choix est fait

Dans : ASSE.

En l’espace de 22 apparitions en Ligue 1, Lucas Gourna s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Saint-Etienne.

Le milieu de terrain de 17 ans a laissé entrevoir un potentiel très intéressant aux yeux de Claude Puel, qui en a fait l’un de ses hommes forts dans le Forez. Encore perfectible, Lucas Gourna aspire à progresser dans le cocon stéphanois. Mais sa valeur marchande a explosé en l’espace de quelques mois et son départ est envisagé de plus en plus sérieusement par la direction de l’ASSE, à en croire les informations obtenues par Foot Mercato. Le média croit savoir que l’intention première de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo était de prolonger le natif de Villeneuve-Saint-Georges, sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2023. Mais la pandémie de Covid-19 et ses conséquences financières ont fait évoluer la position de l’ASSE dans ce dossier.

Le média croit ainsi savoir qu’au vu de la conjoncture, Saint-Etienne a acté le choix de vendre Lucas Gourna lors du prochain mercato, en cas de proposition entre 15 et 25 ME. Pour l’heure, le prix définitif du joueur d’1m85 n’a pas encore été fixé, tout dépendra de ses prestations durant la fin de la saison. En ce qui concerne les clubs intéressés, il est pour l’heure assez difficile de démêler le vrai du faux. Chelsea, le Red Bull Leipzig ou encore l’AC Milan ont été cités comme des prétendants à la signature du milieu de l’ASSE mais pour l'instant, il ne s’agit que de prises de renseignements de la part de ces écuries toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Par ailleurs, il est indiqué que dans le clan de Lucas Gourna, on envisage également un transfert dans un club plus huppé que Saint-Etienne en Ligue 1, un club « tremplin » avant de se jeter à l’assaut d’un géant d’Europe. Quoi qu’il en soit, le départ de Lucas Gourna semble inévitable pour les Verts.