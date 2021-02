ASSE : 22 matchs de Ligue 1, cette pépite vaut déjà 20 ME

Dans : ASSE.

A seulement 17 ans, Lucas Gourna-Douath s’est d’ores et déjà imposé comme un titulaire important aux yeux de Claude Puel à Saint-Etienne.

Utilisé à 22 reprises en Ligue 1 par le coach des Verts, le natif de Villeneuve-Saint-Georges enchaîne les bonnes prestations. International U17 de l’Equipe de France, il figure logiquement dans le viseur des scouts de nombreux clubs européens. Son profil plaît notamment en Allemagne, où les clubs de Bundesliga raffolent des jeunes pépites françaises à l’instar de Dayot Upamecano, Christopher Nkunku ou encore Moussa Diaby. Mais à en croire les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, la direction de Saint-Etienne a mis la barre très haute quant au futur transfert de Lucas Gourna, lequel ne devrait pas quitter son club formateur pour moins de 20 ME. C’est tout du moins l’objectif de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo…

« Même si Saint-Étienne désire prolonger (conserver) son milieu de terrain en la personne de Lucas Gourna-Douath, le board stéphanois serait sur le point de mettre la barre très haute. Si un club désire le joueur, faudra mettre 20 ME » a publié sur Twitter le journaliste, pour qui Lucas Gourna est de loin le joueur de l’effectif stéphanois bénéficiant aujourd’hui de la valeur marchande la plus importante. Reste maintenant à voir si Saint-Etienne parviendra à réaliser un nouveau coup de maître sur le marché des transferts en vendant son jeune joueur au prix fort, un an après avoir bouclé le départ de Wesley Fofana à Leicester pour plus de 30 ME. Cela ne manquerait pas de soulager les finances de l’ASSE en cette période de crise. Pour le sportif en revanche, on repassera…