ASSE : Puel est prévenu, Bouanga rêve d'Angleterre

Dans : ASSE.

Auteur de dix buts la saison dernière, Denis Bouanga continue de s'affirmer en ce début de saison comme le leader d'attaque des Verts.

En début de mercato, l’international gabonais était régulièrement cité comme un candidat crédible à un départ. Il faut dire qu’après sa belle saison réussie dans un contexte sportif difficile à l’ASSE, Denis Bouanga a tapé dans l’œil de plusieurs belles écuries, en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. Les Verts, par ailleurs attaqués pour Wesley Fofana, ne sont pas vendeurs. Mais dans une interview accordée à TF1, l’ex-buteur de Nîmes a fait savoir que la Premier League le faisait rêver. Il faut dire que le profil à la fois technique et très athlétique de Denis Bouanga colle parfaitement avec le championnat anglais…

« Je n'ai pas encore fait mon choix, mon contrat court encore. Pour l'instant, je suis focus sur les Verts, mais ça fait plaisir que des clubs s'intéressent à soi. L'Angleterre me fait rêver, il y a des top clubs » a indiqué Denis Bouanga, lequel n’en reste pas moins concentré sur la saison de Saint-Etienne. « On est attendus. On est une équipe qui sait manier le ballon maintenant, qui est portée vers l’avant, et qui marque des buts. On a un rôle à jouer cette saison si on continue comme ça. Il faut faire mieux que la saison précédente, et d’un point de vue collectif terminer dans les 5 premiers ça serait parfait. J’ai envie de carburer, d’être l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1. J’ai beaucoup travaillé pendant le confinement ». Des propos très ambitieux qui plairont assurément à Claude Puel, lequel devrait par ailleurs mettre son véto au sujet d’un potentiel départ de Denis Bouanga d’ici la fin de la saison…