ASSE : Gasset promet de faire la misère à l'OL et l'OM

Dans : ASSE, Ligue 1, OL, OM.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l’ASSE, après la victoire à Reims (2-0) : « On savait que c’était un endroit difficile. On savait aussi qu’on avait besoin d’un grand match pour l’emporter. Nos concurrents directs avaient gagné vendredi et samedi. On savait ce qu’on avait à faire. On a eu la maîtrise technique pour bien sortir le ballon. On a bien défendu. Il faut bien défendre pour bien attaquer. Les joueurs font des efforts. C’est comme ça qu’on est une équipe. Cabella - Khazri ? C’est le bon moment pour que le tandem soit à un bon niveau. Le podium ? Nous sommes à trois points de Lyon avec deux points d'avance sur Marseille. Il y aura de plus en plus de matchs à pression et des confrontations directes. On fait notre bonhomme de chemin. Il nous reste cinq matchs, dont trois devant notre public magique. On va tout faire pour engranger le maximum de points. On joue tous les matchs pour les gagner. J’ai des joueurs d’expérience qui ont connu la Coupe d’Europe et qui veulent y retourner. Ils voient l’arrivée, le bout de la ligne droite et ils ne vont pas lâcher ».