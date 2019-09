ASSE : Sûr de taper l’OM, Bouanga est tombé de haut

Dans : ASSE, Ligue 1.

Malgré un recrutement pertinent, l’AS Saint-Etienne a raté son début de saison en Ligue 1.

Il est difficile de se contenter d’une seule victoire en quatre matchs, d’autant que ce succès a été obtenu contre Dijon (1-2), la lanterne rouge qui a perdu toutes ses rencontres. Dans son entretien accordé à But, Denis Bouanga a donc dressé un bilan plutôt négatif, y compris sur le plan individuel. En effet, l’ancien joueur de Nîmes n’est pas satisfait de ses prestations. Et notamment celle face à l’Olympique de Marseille (1-0) avant la trêve internationale

« Je n’ai pas aimé mon premier match à Dijon où j’étais en dedans, a commenté Bouanga. Après, contre Brest (1-1), j’ai marqué. C’était important, on était menés. Je voulais me racheter après Dijon et j’avais raté une grosse occasion. Mais à la fin du match, j’étais mitigé vu qu’on n’avait pas gagné. Derrière, il y a eu les défaites à Lille (3-0) puis à Marseille où j’ai débuté sur le banc. Je pense avoir fait une entrée correcte mais j’étais forcément déçu d’avoir perdu. Marseille m’avait bien réussi ces dernières saisons. Mais bon, globalement, on va dire que c’est mitigé. »

Bouanga reste confiant

Son cas personnel mis de côté, le Franco-Gabonais espère rebondir face à Toulouse dimanche après trois journées sans victoire. « On est conscients qu’il faut gagner ce match. On en a besoin pour remonter au classement mais on ne doute pas. On sait qu’on est capables de battre pas mal d’équipes. Il y a eu pas mal de recrues, une dizaine, donc il faut trouver les automatismes. Ça va venir, ça ne se fait pas du jour au lendemain », a rassuré Bouanga, serein malgré les difficultés des Verts dans le jeu.