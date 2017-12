ASSE : Gasset nommé entraîneur de l'ASSE à une heure du coup d'envoi !

Dans : ASSE, Ligue 1.

A une heure du coup d'envoi du match EAG-ASSE, l'AS Saint-Etienne a annoncé que Jean-Louis Gasset était nommé entraîneur numéro 1 et que Julien Sablé intégrait le staff de l'ancien adjoint de Laurent Blanc.

« A l’issue d’une réunion qui s’est tenue mardi soir, l’AS Saint-Etienne a décidé de modifier l’organisation du staff de l’équipe professionnelle. Jean-Louis Gasset en assure désormais la direction, Julien Sablé conservant sa place dans l’encadrement technique du groupe. L’ASSE tient à souligner le professionnalisme, la rigueur et le courage dont a fait preuve Julien Sablé dans un contexte extrêmement difficile où il a dû diriger un groupe amoindri par plusieurs absences de joueurs cadres. Le club compte sur l’expérience et les compétences de Jean-Louis Gasset pour redresser une situation sportive délicate. Ce changement d’organisation ne doit pas occulter l’engagement de Julien Sablé, lequel conserve des missions essentielles au sein du staff tout en poursuivant sa formation d’entraîneur professionnel. En outre, cette décision, prise en totale concertation avec Jean-Louis Gasset et Julien Sablé, permet au club de respecter les dispositions de l’article 1 du statut des Educateurs et Entraîneurs de Football », indique l’AS Saint-Etienne, qui était sous la menace d’une lourde amende si Julien Sablé restait aux commandes de l’équipe, ce dernier n’ayant pas les diplômes nécessaires.