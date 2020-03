ASSE : Le très joli coup raté par Saint-Etienne au mercato

Dans : ASSE.

En quête du buteur idéal depuis plusieurs saisons maintenant, Saint-Etienne n’a jamais été aussi proche de régler ce problème lors du dernier mercato estival.

Dix-septièmes de Ligue 2, les Verts comptent à ce jour Loïs Diony et Charles Abi comme véritables spécialistes du poste, Robert Beric ayant fait ses valises pour les Etats-Unis en janvier dernier. Sans conteste, cette ligne d’attaque n’est pas assez compétitive pour espérer une place dans le haut du classement et visiblement, la direction stéphanoise en avait bien conscience dès l’été dernier puisque dans un live sur Twitter, le journaliste Manu Lonjon a indiqué que Saint-Etienne avait tenté de recruter Adrian Grbic l’été dernier. Un joueur encore méconnu en France, mais qui cartonne avec 17 buts et 4 passes décisives délivrées en Ligue 2 avec Clermont cette saison.

Très performant au SC Rheindorf Altach en Autriche la saison dernière, le joueur avait retenu l’attention des dirigeants de l’ASSE, d’autant qu’il présentait à l’époque l’énorme avantage d’être libre de tout contrat, et donc disponible pour zéro euro. Alors, pourquoi le deal n’a pas abouti ? Selon le journaliste d’Eurosport, les dirigeants de Saint-Etienne ont tout simplement refusé d’empiler un quatrième attaquant au sein de l’effectif, malgré son faible coût que cela soit en indemnité de transfert ou en salaire puisqu’à l’époque, Claude Puel comptait Beric, Diony et Abi à ce poste. Une énorme erreur que la direction de l’ASSE doit à ce jour regretter au vu des statistiques incroyables de Grbic à Clermont. D’autant que désormais, le jeune Autrichien de 23 ans figure dans le viseur des meilleurs clubs de Ligue 1, et notamment de l’Olympique de Marseille qui suit avec beaucoup d’attention ses performances via l’œil attentif de son directeur sportif Andoni Zubizarreta.