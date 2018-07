ASSE : Gasset a déniché deux cibles en L1 pour le mercato

Dans : ASSE, Mercato, ASC, Ligue 1, FC Nantes, OGCN.

A l’heure où Saint-Etienne tente de rafler la mise dans l’épais dossier Wahbi Khazri, les Verts travaillent bien évidemment sur d’autres pistes.

En attaque comme en défense. Car pour le moment, malgré la large victoire en match amical face à Andrézieux ce samedi (7-0), l’effectif des Verts est très loin d’être complet. Jean-Louis Gasset a donné de nombreuses pistes à ses dirigeants, et notamment deux éléments qui évoluent en Ligue 1. Selon Le 10 Sport, l’ASSE cherche à faire venir l’un des attaquants en vue de la saison passée : Moussa Konaté (photo). Le Sénégalais a trouvé à 14 fois le chemin des filets la saison passée avec le club picard, et le Mondialiste pourrait enfin mettre tout le monde d’accord au poste d’avant-centre, où Béric devrait partir tandis que Diony ne sera pas retenu. Amiens demande plus de 10 ME pour laisser partir son buteur, ce que les Verts ne veulent pas mettre. A moins de trouver un accord pour un échange avec Diony, histoire de faire réduire le prix et de fournir un remplaçant à l’ASC.

En attendant, les dirigeants stéphanois travaillent sur la venue d’un défenseur central polyvalent en la personne de Maxime Le Marchand. A son avantage dans le jeu posé de Nice, l’ancien havrais n’a plus qu’un an de contrat et rêve de rebondir ailleurs en Ligue 1. Il ne sera pas retenu par les Aiglons, ce qui a aussi le don d’intéresse le FC Nantes, et la Fiorentina. Une belle concurrence pour des Stéphanois qui vont tout de même devoir songer sérieusement à se renforcer pour éviter les hésitations du début de saison dernière.