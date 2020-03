ASSE : Dugarry montre le chemin de la L2 à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Seizième de Ligue 1 après la défaite contre Lyon dans le derby dimanche soir (2-0), Saint-Etienne est en pleine crise.

Et malheureusement pour les Verts, cela va bien au-delà des résultats car en interne, de nombreux problèmes plombent l’équipe, comme par exemple le conflit entre Claude Puel et Stéphane Ruffier, un joueur historique des Verts. Rien ne fonctionne à Saint-Etienne, ce qui pousse les observateurs à sérieusement s’inquiéter concernant le maintien, les partenaires de Mathieu Debuchy ne comptant que deux points d’avance sur Nîmes, actuel 18e et barragiste. Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry a fait part de son inquiétude quant à la situation de Saint-Etienne, qu’il imagine sans mal terminer dans la zone rouge du classement.

« Cela fait déjà un petit moment que l’on se préoccupe de la situation de Saint-Etienne, et je ne vois pas d’amélioration. Parfois, il y a des petits sursauts, des petites réactions… Mais c’est tellement insuffisant dans ce championnat qui certes, ne brille pas par sa qualité technique, mais qui propose de l’envie pour les équipes qui sont en bas du classement. Amiens ne va pas se laisser faire comme ça, Nîmes a réussi à ressortir la tête de l’eau, Dijon est redoutable à domicile, Metz qui est juste au-dessus de Saint-Etienne montre plus de qualités que l’ASSE… Sincèrement, il n’y a rien de rassurant pour Saint-Etienne car en plus, on les voit trembler, on les voit frileux. Certes, il y a des joueurs d’expérience. Mais je ne crois pas en cette théorie des patrons qui vont te sortir l’équipe du gouffre. Quand tu es la tête dans le sceau, les patrons ils sont avec les autres, ils sombrent. Je ne vois pas comment ils vont s’en sortir et je pense qu’ils vont être dans la charrette » a commenté Christophe Dugarry, plus inquiet que jamais pour l’AS Saint-Etienne à onze journées de la fin du championnat.