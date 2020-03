ASSE : Ruffier accusé et à l'écart, « c’est la loi du foot »

Dans : ASSE.

Stéphane Ruffier n'est plus dans le groupe de l'ASSE depuis deux matchs et il ratera donc le derby. Mais pour cet ancien joueur de l'OL et des Verts, c'est la dure loi du football.

Considéré comme l’un des atouts de l’AS Saint-Etienne depuis plusieurs saisons, Stéphane Ruffier a évité bien des tourments aux Verts dans le passé. Mais le gardien de but titulaire de l’ASSE l’a constaté, Claude Puel est un coach pragmatique, et comme le portier stéphanois avait un coup de moins bien, son coach l’a poussé sur la touche. Résultat, Stéphane Ruffier l’a très mal pris, et son agent encore plus, et le divorce est total entre le joueur et l’AS Saint-Etienne. Répondant à FootMercato sur la situation de son ancien coéquipier, Jérémy Clément estime que cela fait partie, hélas, du métier de football.

Pour l’ancien joueur de l’ASSE et de l’OL, les footballeurs doivent savoir qu’au moindre souci sur le plan des performances, ils devront le payer cash et sans aucun état d’âme. « Malheureusement, dans le football, quand les performances ne sont pas bonnes, un jour ou l’autre, on est remis en cause. Pour Stéphane, je ne sais pas comment ça s’est passé. Ce que je sais, c’est que dans le football, il y a plein de raisons qui font qu’on va être pointé du doigt par rapport à nos performances. Je vais dire que ça fait partie du jeu. C’est la loi de ce sport et de ce métier », explique l’ancien milieu de terrain, qui évolue désormais en National 3 au Football Club Bourgoin Jallieu, dans la région lyonnaise.