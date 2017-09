ASSE : Dijon explique aux Verts pourquoi Diony ne marque pas

Dans : ASSE, Dijon, Ligue 1.

Il y a un an, l’AS Saint-Etienne n’aurait très probablement pas payé 10 ME pour faire venir un attaquant de Dijon, aussi efficace soit-il.

Mais cet été, le marché des transferts a pris une sacrée flambée, et les Verts, pour faire venir un buteur plus mobile comme le souhaitait Oscar Garcia, ont du mettre 10 ME sur la table pour obtenir l’accord de Dijon. Une sacrée pression pour Loïs Diony, qui n’a pas encore marqué le moindre but avec les Vertse en match officiel. Ce n’est pas une surprise pour son ancien entraineur au DFCO Olivier Dall’Oglio, persuadé que tous ces éléments nuisent à l’épanouissement du natif de Mont-de-Marsan.

« Cela ne m'étonne pas, ses difficultés. Loïs a besoin d'un climat familial pour s'éclater et d'un temps d'adaptation. Or, à Saint-Étienne, il découvre une ambiance différente, un nouveau statut et une attente de la part des Stéphanois », a livré son ex-coach. Si l’ambiance familiale de l’AS Saint-Etienne est souvent mise en avant, Diony a tout de même franchi un sacré cap dans sa carrière. Heureusement pour lui, malgré son silence devant les buts, les Verts connaissent un début de saison réussi, ce qui lui permet de passer pour le moment entre les gouttes.