ASSE : Saliba futur crack, Pierre Ménès calme le jeu

Titulaire indiscutable aux yeux de Claude Puel cette saison dès lors qu’il est disponible, William Saliba rejoindra les rangs d’Arsenal à l’issue de la saison.

Effectivement, l’international espoirs français appartient officiellement aux Gunners depuis l’été dernier puisque le club londonien l’a recruté en provenance de l’ASSE pour près de 30 ME bonus compris avant de le prêter un an chez les Verts. Du côté des recruteurs d’Arsenal, on estime clairement que William Saliba est un futur crack et un potentiel international français à l’avenir. Un constat partagé par de nombreux observateurs de Saint-Etienne, également convaincus par William Saliba. De son côté, Pierre Ménès est plus prudent.

Dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam » publié par le compte Twitter de Canal Plus, le journaliste a reconnu le gros potentiel de William Saliba. Toutefois, Pierre Ménès voit encore de nombreux défauts chez le jeune défenseur de l’ASSE, titulaire contre Rennes en Coupe de France puis face à Bordeaux en Ligue 1 la semaine dernière. « William Saliba, c’est un joueur intéressant qui a de l’envergure. Il manque encore d’expérience, on l’a vu avec le penalty concédé en demi-finale de la Coupe de France. Il manque aussi un petit peu de vitesse, mais il est très jeune, il peut encore beaucoup progresser. D’autant qu’il a déjà un bon placement, une bonne lecture du jeu et évidemment un physique qui l’aide beaucoup » a expliqué Pierre Ménès, pour qui William Saliba a tout pour devenir un grand défenseur central à l’avenir, mais qui refuse d’encenser trop vite le défenseur de l’ASSE. Il sera assurément très intéressant de voir l’évolution du Stéphanois à Arsenal l’été prochain, dans un championnat bien plus rude et intense que la Ligue 1…