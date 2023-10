ASSE ‍: Deux candidats au rachat des Verts

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Sur le marché depuis plusieurs années, l’AS Saint-Etienne fait l’objet de nombreuses rumeurs plus ou moins fondées. Cette fois, d’anciens Verts seraient à l’origine de deux projets de rachat du club stéphanois. Même si l’un des acteurs concernés n’a pas tardé à démentir l’information.

Difficile de savoir où en est vraiment la vente de l’AS Saint-Etienne. Mis sur le marché depuis plusieurs années, le pensionnaire du stade Geoffroy-Guichard a connu pas mal de rebondissements, notamment avec le rachat par les Américains de Peak6 finalement avorté. Les saisons passent et la situation du club stéphanois reste inchangée. Ses propriétaires Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui a récemment racheté les parts détenues par la justice, sont toujours vendeurs. L’AS Saint-Etienne serait encore en difficulté sur le plan financier.

⚽️ ASSE - Exclu BUT! : de nouveaux investisseurs frappent à la porte pour le rachat des Verts #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/ciZmScvfNa — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 16, 2023

Peut-être le moment idéal pour les investisseurs intéressés. Selon les informations de But, deux projets sont actuellement en préparation pour le rachat du club. Le premier serait mené par un ancien agent de joueurs qui ne miserait pas son propre argent. L’acteur concerné a effectué un tour de table qui lui aurait permis de récolter 25 millions d’euros pour le moment. Mais d’après la source, cette tentative rend Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sceptiques en raison d’un manque de clarté.

Déjà un démenti

Quant au deuxième projet cité, où l’on retrouverait également un ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, un consortium d’investisseurs locaux se serait manifesté. Parmi eux, la société Obut, magasin d’article de pétanque, multiplierait les réunions ces dernières semaines et envisagerait de devenir actionnaire majoritaire des Verts. Mais très vite, l’entreprise a utilisé son droit de réponse pour démentir. « Le service communication de Obut, qui a reçu ce lundi, et à la suite de notre article, bon nombre d'appels, a tenu à nous démentir son éventuelle participation dans un tel projet au sujet de l'ASSE », a précisé But, sans modifier ses informations.