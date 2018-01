ASSE : Denis Balbir s'occupe du mercato de l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

16e de Ligue 1 à l’issue de la première partie de saison, l’AS Saint-Etienne devrait recruter du lourd au mercato hivernal. Le club attend trois renforts au minimum, un par ligne. Néanmoins, il y a poste prioritaire pour l’ASSE selon Denis Balbir. Sur son blog, publié sur But Football Club, Denis Balbir en est convaincu : le club du Forez doit recruter un défenseur central, complémentaire de Loïc Perrin et qui permettrait à Jean-Louis Gasset d’avoir une assise défensive solide et fiable.

« Si on prend l’exemple de Sainté ou de Bordeaux, il est clair que le maintien va se jouer tout d’abord au mental. Avec des leaders de vestiaires qui devront répondre présent. Alors oui, à l’ASSE, je pense qu’il faut surtout prendre quelqu’un derrière, afin d’épauler Perrin et de faire face à ses fréquentes blessures, mais attention, ça ne doit pas être du bricolage. C’est pour cette raison que je redoute ce mercato, il peut être un véritable danger si les dirigeants se loupent » a expliqué le journaliste. Reste à voir si l’ASSE parviendra à se renforcer qualitativement en défense centrale. Ces derniers jours, les noms de Damien Da Silva (Caen) et d’Henri Bédimo (Marseille) ont filtré.