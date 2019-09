ASSE : Caïazzo et Romeyer doivent démissionner, il exige des têtes !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ce ne sont pas dans des conditions idéales que les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont préparé la rencontre de ce mercredi soir contre le FC Metz à Geoffroy-Guichard. Depuis dimanche, et la défaite à Angers, l'ASSE a vécu des jours assez explosifs avant le départ annoncé puis démenti de Ghislain Printant, sa vraie-fausse démission, le faux retour de Jean-Louis Gastet et finalement le statu quo. Cette séquence a cependant fait des dégâts, l'harmonie entre les deux co-présidents des Verts n'étant clairement pas le point fort de l'AS Saint-Etienne. Mais là, trop c'est trop et pour Hervé Revelli, ancienne légende des Verts et toujours meilleur buteur de l'histoire de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo doivent désormais passer à la caisse.

Et Hervé Revelli de se lâcher. « Qui a fait le recrutement ? Qui a pris la responsabilité de mettre en place le staff technique actuel ? C'est à ces gens-là qu'il faut demander des comptes, en se demandant s'ils sont vraiment à la hauteur. S'ils décident qu'ils sont à la hauteur, qu'ils rétablissent vite la situation. S'ils ne le sont pas… Il y a des entraîneurs qui démissionnent, ils n'ont qu'à démissionner et partir, c'est simple. Je parle des gens qui sont actuellement responsables de ce club (...) Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut dire la vérité à un moment donné. Qui a choisi ? Qui n'a pas choisi ? Est-ce qu'on a fait des erreurs ? Il n'y a rien d'extraordinaire à reconnaître ses erreurs, à dire on remet tout sur la table, attention le club est en danger », balance, dans Aujourd'hui en France, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne, toujours aussi efficace. Il n'est toutefois pas certain que le duo à la tête des Verts soit d'accord avec cette analyse.