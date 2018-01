ASSE : Dehors ! L'ASSE exige d'un joueur qu'il parte au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne va se remuer lors de ce mercato, la situation des Verts étant suffisamment inquiétante pour que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo décident d'investir un peu. Si du côté de l'ASSE on va donc s'offrir quelques joueurs, il est évident qu'il va falloir également faire un peu de place dans le vestiaire, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant n'ayant pas l'intention d'avoir une armée mexicaine pour la seconde partie de la saison.

Et selon le site Peuple-Vert.fr, c'est dans ce cadre que les dirigeants stéphanois auraient clairement fait savoir à Florentin Pogba qu'il pouvait d'ores et déjà ranger son casier à l'Etrat afin de se trouver un club dès ce mercato de janvier. « Le défenseur central, blessé dès le début de saison, n’a pas montré une grande implication lors des quelques rencontres qu’il a eu à disputer. De plus, la cassure semble consommée avec les supporters qui lui reprochent son attitude désinvolte et nonchalante. Sportivement, Florentin Pogba n’est plus que l’ombre de lui-même », écrit le site spécialisé, rappelant au passage que le frère de Paul Pogba n'a plus que six mois de contrat avec l'ASSE. Une situation qui pourrait inciter Florentin Pogba à aller au bout de son engagement afin d'être totalement libre en fin de saison.