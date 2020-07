ASSE : Coupet compliment les Verts, ça fait mouche

Dans : ASSE.

Avant d’être une légende de l’Olympique Lyonnais, Grégory Coupet a été le gardien de but très apprécié de l’AS Saint-Etienne pendant un total de sept saisons.

Même avec son passage chez l’ennemi, jamais l’international français n’a dit du mal des Verts, y compris lors de son retour dans le staff lyonnais ces dernières années. Il continue de porter un regard attendri sur Saint-Etienne, et l’a démontré au moment d’évoquer le dossier délicat des gardiens de but dans le Forez. Stéphane Ruffier, monstre à ce poste depuis une décennie, a perdu sa place de titulaire au profit d’un Jessy Moulin qui a été impérial en Coupe de France face au PSG. Une confirmation pour l’éternelle doublure, qui a toujours su répondre présent face aux sollicitations, et semble désormais capable de prendre son envol. C’est ce que Coupet a dévoilé dans les colonnes du Progrès, et les 34 ans de Moulin ne sont clairement pas un problème à ses yeux.

« Vous savez, à 34 ans pour un gardien, on grimpe encore aux arbres (rires). S’il continue sur ces bases, il peut jouer encore trois ou quatre ans à haut niveau sans problème. On dit que l’on a l’âge de ses artères, mais je pense que le mental est très important. Il se trouve dans la plénitude. Il maîtrise avec brio les à-côtés, c’est un maître zen, même si tout le monde le décrit comme quelqu’un de fantasque », a expliqué celui qui est désormais à Dijon comme entraineur des gardiens de but. Un compliment qui est allé droit au coeur de « Looping » : « Pas les mots !!! Venant d un monstre comme Coupet, j’en rougierai … Merci !!! On continue à bosser … », a souligné Jessy Moulin sur les réseaux sociaux. Une preuve en tout cas que le changement de cap des Verts au poste de gardien de but est validée par les plus grands.