ASSE : Ruffier sera numéro 2, il est poliment viré !

Mis sur la touche après une invraisemblable polémique cet hiver, Stéphane Ruffier a été prévenu par l'ASSE que Jessy Moulin sera titulaire la saison prochaine.

Pour un coup de chaud ça avait été un sacré coup de chaud. Entre l’AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier le point de non retour avait été atteint cet hiver, lorsqu’après avoir appris la mise sur le banc du gardien de but titulaire des Verts, l’agent de ce dernier avait copieusement attaqué Claude Puel et les dirigeants de l’ASSE. Cela n’avait pas réellement changé la donne, bien au contraire, Jessy Moulin s’installant dans le rôle de numéro 1 jusqu’à l’arrêt définitif de la saison 2019-2020. Alors qu’il ne reste plus qu’une année de contrat à Stéphane Ruffier, son départ semble logique lors du prochain mercato, mais si des fois le portier de Saint-Etienne voulait rester dans le Forez, il sait déjà ce qui l’attend.

Dans Le Progrès, Claude Puel explique qu’il a déjà réglé le cas des gardiens de but. « J’ai eu une discussion avec Stéphane pour lui dire que Jessy démarrera la saison. Au départ de cette histoire, j’avais prévu de faire souffler Stéphane un match ou deux. Et puis il y a eu une situation qui a débordé des choses extra-sportives qui se sont passées. À l’époque, j’avais envie de voir Jessy Moulin se positionner autrement que dans une position « d’intérimaire ». Il a eu une opportunité donnée et Jessy a su la saisir, fait remarquer l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui ouvre la porte à Stéphane Ruffier. Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision. On étudiera, s’il le souhaite toute possibilité qui se présentera. » Au moins c'est clair.