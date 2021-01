ASSE : Coup de pression signé Mostafa Mohamed, rien ne change

Dans : ASSE.

Encore et toujours à la recherche d’un nouvel avant-centre durant ce mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne espère avoir gain de cause dans le dossier Mostafa Mohamed.

Pour s’assurer une deuxième partie de saison plus tranquille que la première, le club du Forez souhaite se renforcer sur le marché des transferts. Mais pour l’instant, hormis l’arrivée du jeune sénégalais Boubacar Fall pour compenser le départ de Stéphane Ruffier au poste de gardien, l’ASSE n’a enregistré aucun mouvement. D’ici à la fin du mois, Claude Puel espère recruter un défenseur central, comme Jean-Clair Todibo (Benfica), et surtout un buteur. Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur des Verts se bat pour faire venir Mostafa Mohamed. Sauf que les négociations avec Zamalek traînent dans les grandes largeurs pour l'international égyptien. Face à cette situation tendue, le joueur de 23 ans est prêt à tout pour rejoindre Sainté dès cet hiver. De là à aller au bras-de-fer avec son club ? Possible.

Puisque selon les informations de Saber Desfarges, Mohamed veut faire craquer ses dirigeants. « Mostafa Mohamed pousse pour rejoindre l’ASSE. Il s’est rendu dans le bureau de ses dirigeants aujourd’hui pour exprimer sa volonté de rejoindre les Verts. Sainté offre 5 millions de dollars (+20% à la revente). Paiement en 2 fois, ce que refuse Zamalek », explique le journaliste de la chaîne Téléfoot sur Twitter. Désormais, la balle est donc dans le camp de la formation du Caire. Mais si les discussions continuent à traîner, l’ASSE n'hésitera pas à activer une autre piste offensive, comme celle de Famara Diedhiou (Bristol)...