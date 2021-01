ASSE : Famara Diedhiou, le buteur tant attendu au mercato ?

Dans : ASSE.

En quête d’un buteur, l’AS Saint-Etienne étudie toutes les possibilités.

La piste d’un attaquant égyptien a longtemps été privilégiée, mais le dossier est tout de même particulièrement complexe, et à rebondissements permanents. L’ASSE s’est aussi positionnée pour Adrian Grbic, afin de le relancer après son passage pour le moment raté à Lorient. Mais c’est chez un autre ancien de Clermont Foot que les Verts tentent désormais de trouver leur bonheur. En effet, selon nos informations à Foot01.com, le club du Forez a renoué le contact avec Famara Diedhiou, véritable machine à buts qui s’était révélée non loin de là en Auvergne, et est désormais l’attaquant de Bristol, en D2 anglaise. Il y trouve régulièrement le chemin des filets, et avait d’ailleurs déjà atterri dans le viseur des Verts l’été dernier.

Devant les difficultés à boucler les dossiers Mohamed et Grbic, les dirigeants stéphanois ont décidé de retenter leur chance avec le Sénégalais de 28 ans, qui entre dans les six derniers mois de son contrat. Une situation qui fait forcément baisser le prix d’un éventuel transfert, qui pourrait se boucler sous la barre des 5 ME. De quoi satisfaire tout le monde, sachant que Diedhiou a aussi une revanche à prendre sur la Ligue 1, après son expérience ratée à Angers en 2017. A l’heure où il reste moins de deux semaines dans ce marché des transferts, et quand l’ASSE va se présenter extrêmement diminué face à l’OL dans le derby le week-end prochain, le club du Forez a en tout cas tout intérêt à ne plus perdre de temps.