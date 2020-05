ASSE : Cette piste signée Puel se confirme au mercato

Dans : ASSE.

Confronté à quelques difficultés financières, Saint-Etienne ne sera pas en mesure de réaliser des folies sur le marché des transferts lors du prochain mercato.

Pour les Verts, l’objectif n°1 sera de vendre certains joueurs à forte valeur marchande afin de renflouer les caisses. Denis Bouanga et Wesley Fofana sont bien évidemment concernés, mais pas seulement. Car pour l’ASSE, il sera également important de se séparer de quelques joueurs à gros salaire comme c’est par exemple le cas de Wahbi Khazri, de Mathieu Debuchy ou encore de Yann M’Vila. Et au rayon des arrivées alors ? Claude Puel et les recruteurs de l’ASSE n’auront pas d’autres choix que de réaliser quelques coups malins à moindre coût. Avec des prêts ou avec des joueurs en fin de contrat par exemple…

C’est ainsi que selon les informations du Progrès, les dirigeants de Saint-Etienne sont très intéressés par le profil d’un certain Nampalys Mendy. Il faut dire que le milieu de terrain de Leicester coche toutes les cases. Accessible financièrement, son contrat prend fin en juin prochain, ce qui signifie qu’il sera libre et donc à la portée des Verts. Surtout, il connaît parfaitement Claude Puel, qu’il a déjà eu sous ses ordres à Nice mais également chez les Foxes. De toute évidence, la direction de Leicester ne prolongera pas le contrat du milieu français de 27 ans puisque ce dernier n’a été utilisé qu’à six reprises, toutes compétitions confondues, cette saison. Reste maintenant à savoir si Saint-Etienne parviendra à rafler la mise dans le dossier Nampalys Mendy ou si l’ancien Niçois aura d’autres prétendants pour relancer une carrière qui patine depuis plusieurs années. De plus, il semble assez évident que Mendy ne sera recruté que si l’ASSE parvient à dégraisser au milieu de terrain avec les possibles et attendus départs de Cabaye, Diousse ou encore M’Vila…