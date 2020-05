ASSE : Bouanga menace le plan des Verts au mercato

Dans : ASSE.

Dans un communiqué publié vendredi soir, Saint-Etienne a démenti les informations de Mediapart au sujet des difficultés financières des Verts.

« L’AS Saint-Étienne dément catégoriquement les informations publiées par certains médias concernant sa situation financière qui reste maîtrisée malgré la crise » expliquait notamment Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sur le site officiel des Verts. Néanmoins, les finances de Saint-Etienne restent fragiles en ces temps de crise. Et pour le club du Forez, il est bien évident qu’il faudra vendre un ou deux joueurs à forte valeur marchande lors du prochain mercato afin d’équilibrer les comptes. En ce sens, Denis Bouanga et Wesley Fofana sont ciblés pour renflouer les caisses de Saint-Etienne. L’ancien attaquant de Nîmes, meilleur joueur de l’ASSE cette saison, dispose d’une très belle cote sur le marché des transferts.

Ciblé par Everton, Lille, Rennes ou encore le Bétis Séville, Denis Bouanga pourrait rapporter entre 10 et 15 ME à Saint-Etienne. Mais selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, le Gabonais n’est pas certain de vouloir quitter l’ASSE, un an seulement après son arrivée en provenance de Nîmes… « Il n’a pas besoin de Paul, Pierre ou le barbier pour parler de ses envies. Oui, le joueur de Saint-Étienne est très convoité, preuve de sa bonne saison. Cependant, le joueur est sous contrat (2023), se sent bien à Sainté et a du respect pour l’institution » a indiqué l’insider, qui ouvre donc la porte à un scénario que la direction stéphanoise n’avait peut-être pas prévue jusqu’à maintenant. Cette information fera néanmoins le bonheur de Claude Puel, lequel avait indiqué il y a deux semaines dans les colonnes de L’Equipe qu’il souhaitait conserver ses meilleurs joueurs afin de bâtir l’équipe la plus compétitive possible à Saint-Etienne la saison prochaine. Sans aucun doute, les Verts seront meilleurs avec Denis Bouanga, que sans lui…