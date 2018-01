ASSE : Ces deux recrues dont l’ASSE a cruellement besoin au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Après l’amélioration constatée face à Nîmes puis Toulouse, avec beaucoup de réussite tout de même, la rechute a été terrible pour l’ASSE à Metz, avec une lourde défaite 3-0 cette semaine. La preuve que la défense stéphanoise part en lambeaux, puisque même le toujours efficace Loïc Perrin a coulé dans la déroute en Lorraine. Autant dire que le marché des transferts hivernal est loin d’être terminé dans le Forez, où ce secteur de jeu a été ciblé pour des renforts, sans que cela ne se concrétise pour le moment. Interrogé par Butfotballclub, Fousseni Diawara a clairement pointé du doigt les problèmes défensifs des Verts.

« Ce qui est sûr, c’est qu’il faut du renfort. Les défenseurs montrent trop de faiblesses depuis le début de la saison et il n’y a aucune progression. Ça a même tendance à s’aggraver. Pourtant, on a deux très bons gardiens avec Ruffier et Moulin. La performance de Jessy contre Toulouse aurait dû alerter. A Guingamp déjà, on avait concédé énormément de tirs. A Metz, au bout de 30 minutes, il y avait 9 tirs à 0 pour les Messins. Ce n’est pas normal. Il faut qu’on trouve une organisation qui permette d’avoir une meilleure assise. C’est ce qui faisait notre force ces dernières saisons avec Galtier. Ce n’était pas très spectaculaire mais on ne prenait pas beaucoup de buts. Là, on est la 19e défense de L1. Il faut trouver des solutions. J’entends qu’on parle d’un défenseur central et de Debuchy. Pourquoi pas ? », a lancé l’ancien défenseur de l’ASSE, persuadé que c’est en défense que Dominique Rocheteau et les dirigeants stéphanois doivent effectuer leurs dernières opérations cet hiver. Difficile de dire le contraire.