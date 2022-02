ASSE : Dupraz sort sa calculatrice pour assurer le maintien

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne n'est plus relégable directement après sa victoire à Clermont, mais Pascal Dupraz ne veut pas crier victoire trop vite.

Le scénario de la 24e journée de Ligue 1 a été idyllique pour les Verts, puisqu’après avoir arraché un précieux succès à Clermont, ils ont vu Bordeaux perdre à Lens et Metz tomber à domicile contre l’OM. Résultat, ce lundi matin, après de longues semaines passées à la dernière place du Championnat, l’AS Saint-Etienne se réveille à la 18e position, celle qui en fin de saison sera synonyme d’un barrage pour éviter la descente en Ligue 2. Un changement de statut qui fait un bien fou à une formation qui vient de prendre neuf points sur neuf, et qui profite en même temps de la faillite totale de ses rivaux dans la bataille pour le maintien. Même si ce n’est pas encore l’emballement général du côté de Geoffroy-Guichard, les sourires reviennent peu à peu. Cependant, Pascal Dupraz, qui connaît la musique, tient à rappeler qu’il y a encore des matchs à gagner pour assurer définitivement la présence de l’ASSE la saison prochaine en Ligue 1, ce qui n’est pas encore acquis.

Saint-Etienne a pris neuf points sur neuf, cap sur les 30 points

Connaisseur de la Ligue 1, l’entraîneur stéphanois a remis les choses en perspective, version Bertrand Renard. « On vient de prendre neuf points qui nous permettent de passer la vingtaine. Maintenant, il faut aller vite à trente points. Cette saison, ça m’étonnerait que l’on descende en ayant 41 ou 42 unités. Cela veut donc dire que pour se sauver, il faudra prendre moins de points que ceux acquis jusqu’à présent », a prévenu Pascal Dupraz, qui ne veut pas que son groupe s'arrête en si bon chemin. Le week-end prochain, c'est une solide équipe de Strasbourg qui va se présenter dans un Chaudron que l'on sait d'avance bouillant, l'AS Saint-Etienne a tout intérêt de continuer à faire tourner le compteur histoire de ne pas trop s'installer dans un ascenseur émotionnel.