ASSE : Ce nul à l'OL, c'est comme une victoire pour Debuchy

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Mathieu Debuchy, défenseur de l'ASSE, après son but et le nul à Lyon (1-1) : « Venir ici et prendre un point, c'est déjà un bon résultat. On sait comment joue cette équipe, on sait qu'ils ont de bonnes individualités, surtout devant. C'est une équipe redoutable. On était confiant, on savait qu'on pouvait faire un résultat. On a fait un très gros match en étant solidaire. On a posé le jeu, on a fait ce qu'on savait faire. On est vraiment satisfait. Ma prestation ? J'essaye de faire mon boulot du mieux possible, je me sens bien dans ce groupe. Tout est réuni pour faire de bonnes performances », a-t-il déclaré sur beIN Sports.