ASSE : Ce n'est pas l'OL qui arrêtera les Verts balance Gasset

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l’ASSE, après la victoire à Monaco (2-3) : « Le podium ? C’est Saint-Etienne qui peut empêcher Saint-Etienne d’être européen. On a deux visages. Ce soir, on a été fébriles en première période. Puis, on a changé de système et on a bien utilisé le ballon. Là, on a fait peur ! La lutte contre l’OL ? On ne se préoccupe pas de nos concurrents au classement. J‘ai l’habitude de dire : ‘C’est à nous de jouer’. Après, on regarde les autres. Restons humbles ! On va désormais jouer deux finales à Geoffroy-Guichard. Cabella est en train de réaliser une grande fin de saison. Il est décisif, c'est ce qu'on aime chez Rémy. Lui, il veut y aller ! J'ai la chance d'avoir un groupe allergique à la défaite. On comprend les supporters qui ne sont pas venus parce qu’ils étaient solidaires de toutes les personnes touchées par le drame de Furiani. Nous aussi, on a été solidaires. Printant, en tant qu'ancien entraîneur de Bastia, connaît l’importance de ce 5 mai ».