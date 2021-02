ASSE : Jay-Z débarque à Sainté pour une pépite algérienne

Dans : ASSE.

La réputation de Noham Abdellaoui, le jeune international U17 algérien de l'AS Saint-Étienne, a dépassé les frontières, et l'écurie du rappeur Jay-Z s'est penchée sur son cas.

Si sa carrière de rappeur en a fait une star mondiale, tout comme son mariage avec Beyoncé, Jay-Z est désormais devenu un formidable businessman. Pour ceux qui en douteraient, on a par exemple appris cette semaine que le géant du luxe LVMH avait investi en s’offrant 50% de la société de Champagne Armand de Brignac, propriété de Jay-Z. Concernant l’AS Saint-Étienne, c’est une autre énorme entreprise montée par la star américaine qui est concernée. En effet, le rappeur a lancée Roc Nation Sports, division de Roc Nation, qui prend en charge la carrière de sportifs dans toutes les disciplines. Si Jay-Z gère ainsi des footballeurs comme Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku et d’autres, il a également dans son portefeuille des sportifs aussi célèbres que Kevin Durant (NBA, Nets) et de nombreuses stars des sports US. Mais, l’entreprise de Jay-Z souhaite aussi recruter des pépites en devenir et c’est dans ce cadre que Noham Abdellaoui, défenseur international U17 de l’ASSE, a intégré Roc Nation Sports.

Alan Redmond, head of football chez Roc Nation, a confié au Progrès les raisons de ce choix. « Il s’agit de recruter des joueurs à forts potentiels après avoir mené une enquête sur l’environnement affectif du joueur, et évidemment sur ses capacités footballistiques et sa marge de progression. Nous ciblons les meilleurs joueurs français dans leurs catégories d’âges certes, mais aussi des sportifs qui veulent changer la donne », a confié le représentant de Jay-Z au sujet de choix de faire signer Noham Abdellaoui, lequel va continuer sa carrière avec l'AS Saint-Étienne avant de savoir ce que l'avenir lui réserve. Comme le rappelle le quotidien régional, de jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille, Ilyes Zouaoui et Aylan Benyahia, ont également signé avec Roc Nation Sports.