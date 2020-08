ASSE : Caïazzo exige des explications du gouvernement !

Dans : ASSE.

Le match OM-ASSE a été reporté, et du côté stéphanois on le digère mal. Pour Bernard Caïazzo, la Ligue 1 risque de partir en vrilles.

Cela semblait inéluctable compte tenu du règlement mis en place par la Ligue de Football Professionnel, la rencontre inaugurale du championnat de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne a été reportée en septembre, le club phocéen ayant quatre cas de Covid19 dans son effectif. Mais bien évidemment, tout le monde se demande désormais si la saison pourra réellement se dérouler normalement, la rigueur des textes de la LFP ne semblant pas coller à la réalité du terrain. Pour Bernard Caïazzo, co-président de l’ASSE et président du syndicat Première Ligue, cette situation est tout simplement inadmissible et le gouvernement doit entrer dans la danse.

Bernard Caïazzo ne cache pas sa colère dans les colonnes du Parisien. « On a envoyé la voiture au garage pendant trois mois. Là, on nous dit qu’elle est en panne dès les premiers kilomètres de notre trajet. Ces reports permanents vont poser des problèmes organisationnels, financiers, mais aussi d’équité sportive », explique le dirigeant stéphanois, qui précise qu’il a demandé un rendez-vous rapide avec Jean Castex, le Premier Ministre, afin de parler de ce sujet qui tient à cœur le gouvernement comme on l’avait constaté durant la période du confinement. Après avoir arrêté dès le mois de mars la saison de Ligue 1, ce qui avait stupéfié toute l'Europe, la France pourrait être aussi le premier à rater sa reprise. De quoi en agacer plus d'un.