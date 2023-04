ASSE : Deux nouvelles suite aux incidents, l'une est bonne, l'autre non

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le match entre l'AS Saint-Étienne et le FC Metz a été interrompu douze minutes samedi à Geoffroy-Guichard. Les Verts risquent d'être sanctionnés suite à cet incident, et cela pourrait coûter cher suite aux incidents de l'an dernier.

Face à une formation messine qui tourne à plein régime et vise la montée en Ligue 1, l’ASSE n’a pas été en mesure de tenir très longtemps, et après un peu plus de 20 minutes la formation de Laurent Batlles était menée 0-3 devant ses supporters. Et ce troisième but signé Mikautadze, l’attaquant natif de Lyon et qui l’a rappelé, a déclenché des incidents dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, la présence d’un supporter du FC Metz au milieu de fans stéphanois enflammant la situation. Quelques supporters des Verts étant descendus sur la pelouse, alors Nicolas Rainville a renvoyé les deux équipes vers les vestiaires pour une pause d’une dizaine de minutes, le temps que le calmer revienne. La suite du match a été tranquille, mais il n’empêche que cela a fait l’objet d’un rapport. Et compte tenu des menaces qui planent sur la tête de l’AS Saint-Etienne il y a de quoi s’inquiéter.

Une convocation, mais pas de sanction pour l'ASSE ?

En effet, après le chaos du match ASSE-AJA de l’an dernier, la commission de discipline avait sanctionné directement le club du Forez avec trois points en moins et des matchs à huis clos. Mais il y avait également en sursis trois autres points retirés en cas de nouveaux incidents, et deux matchs à huis clos. Alors, suite à l’incident contre Metz, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo peuvent craindre que la foudre tombe encore sur le Chaudron. Cependant, à en croire Le Progrès, Saint-Étienne devrait échapper au pire. « Si les dirigeants n’échapperont pas à une convocation de la commission de discipline, il paraît néanmoins peu probable que le sursis tombe. Tout est en effet parti de la provocation d’une quinzaine de supporters messins, placés dans la tribune Henri Point alors qu’ils auraient dû se trouver dans le parcage, qui ont dévoilé leur maillot grenat, entraînant la colère d’une partie des Magics Fan », explique le quotidien régional, qui trouve donc des circonstances atténuantes pour l’AS Saint-Étienne.