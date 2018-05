ASSE : C’est fini avec Peak6, les Verts se sentent bafoués

Dans : ASSE, Ligue 1.

Annoncé comme imminent, le rachat de l’AS Saint-Etienne par le fonds d’investissement Peak6 ne se fera pas. Dans un communiqué, le club du Forez a annoncé que la date limite était désormais dépassée et que les garanties financières proposées n’étaient pas satisfaisantes. Un vrai coup dur pour les Verts, qui avaient arrêté les discussions avec les autres repreneurs éventuels afin de finaliser la vente du club.

« L' AS Saint-Etienne a décidé de cesser toute discussion et négociation avec le groupe américain Peak6. Les investissements prévus par Peak6 dans le club ne correspondent pas aux engagements pris de faire de l'ASSE un club pérenne et ambitieux. Les actionnaires actuels comme le club subissent un préjudice important lié à des engagements non tenus. Leur sentiment est que les valeurs historiques de l'ASSE n'ont pas été respectées », a fait savoir l’AS Saint-Etienne, qui prend en effet un sérieux retard dans son calendrier, et doit désormais préparer la saison prochaine avec l’équipe en place.