ASSE : Boudebouz largué, son remplaçant déjà ciblé

L’été dernier, Saint-Etienne bouclait le recrutement de Ryad Boudebouz pour 3,5 ME quelques jours après la vente de Rémy Cabella contre 12 ME en Russie.

Sur le papier, les Verts réalisaient une très belle opération financière. Sportivement, le niveau des deux joueurs semblait équivalent. Mais dans les faits, Saint-Etienne est tombé de très haut puisque l’Algérien n’a clairement pas le même rendement que Rémy Cabella dans le Forez avec seulement un but et quatre passes décisives cette saison. Assurément, l’ancien joueur du Bétis Séville et de Sochaux n’a pas brillé pour sa première saison à Saint-Etienne et selon les informations de Soccer Link, cela pourrait bien lui être fatal. Bien qu’il apprécie les qualités techniques de Ryad Boudebouz, l’entraîneur stéphanois Claude Puel ne serait pas opposé au départ du joueur de 30 ans.

Kakuta ciblé pour le remplacer

Dans l’anticipation pour ce mercato, Saint-Etienne a d’ores et déjà identifié le joueur parfait pour le remplacer. Et sans surprise, c’est sur Gaël Kakuta que l’ASSE souhaite foncer pour renforcer son secteur offensif. Dans le viseur des Verts depuis plusieurs mois, le milieu offensif d’Amiens fait à ce jour office de priorité pour l’ASSE au mercato. Définitivement transféré en Picardie en provenance du Rayo Vallecano pour 3 ME l’été dernier, le Français de 28 ans jouit d’une belle cote sur le marché des transferts. Au vu de ses belles performances chez un mal classé de Ligue 1 cette saison (2 buts, 5 passes décisives), l’ancien espoir de Chelsea pourrait recevoir un nombre important d’offres, notamment venant des clubs de Ligue 1. Reste à voir si l’ASSE parviendra à trouver les arguments afin de convaincre Gaël Kakuta, dont le prix pourrait être abordable en cas de descente de l’ASC en Ligue 2 à l’issue de la saison. Avant l’interruption des compétitions, le club de Bernard Joannin était 18e du championnat.