ASSE : Puel prépare la grande lessive du mercato

Dans : ASSE.

Malgré le confinement et le contexte économique très difficile, Saint-Etienne prépare activement son mercato estival sous l’impulsion du manager Claude Puel.

A l’origine des prolongations de contrat de Wesley Fofana, Charles Abi et Mahdi Camara, l’entraîneur de l’ASSE est très actif en cette période de confinement. Effectivement, le site Peuple-Vert indique que l’ancien manager de Leicester s’entretient de manière très régulière avec Xavier Thuilot, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sur le sujet du mercato. Et selon le média, il est d’ores et déjà acquis qu’un nombre très important de joueurs de l’effectif actuel seront poussés vers la sortie. Parmi eux, les indésirables à gros salaire que sont Stéphane Ruffier ou Loïs Diony.

Trois autres joueurs bénéficient d’émoluments confortables à l’ASSE et ne sont pas certains de continuer l'aventure. Il s’agit de Wahbi Khazri, de Yann M’Vila et de Ryad Boudebouz. Les trois joueurs sont importants dans la rotation et peuvent prétendre à une place de titulaire au vu de leur statut mais dans un souci de rajeunissement de l’effectif et de réduction de la masse salariale, ils ne seront pas retenus en cas de belle offre. La situation est différente pour Kevin Monnet-Paquet, Mathieu Debuchy et Romain Hamouma. En fin de contrat dans un an, ils ne quitteront pas Saint-Etienne cet été mais à moins d’un improbable retournement de situation, ils ne seront pas non plus prolongés et quitteront donc le Forez libres de tout contrat dans un an et demi. Enfin, au rayon des arrivées, l’ASSE s’active. Malgré une maigrichonne enveloppe financière, la volonté de Claude Puel est de recruter des jeunes joueurs en post-formation afin de monter l’équipe de demain. Un projet validé à 100 % par la direction stéphanoise, qui fait totalement confiance à son manager dans ce domaine. Plus que jamais, Claude Puel a donc les cartes du mercato de l’ASSE en mains…