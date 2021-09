Vente ASSE : Le Prince du Cambodge lâche 100 millions d’euros !

Dans : ASSE.

Un membre de la famille royale du Cambodge, passionné par la France et le football, a fait une offre colossale de rachat pour l'ASSE.

Jusqu’ici resté discret, le dossier de la vente de l’AS Saint-Etienne a soudainement pris feu ce samedi soir. Le Parisien révèle en effet que le Prince du Cambodge s’est placé pour récupérer le club du Forez, en vente depuis des mois, mais qui n’a connu aucune offre concrète depuis lors. Le quotidien francilien dévoile que Norodom Ravichak a envoyé un chèque de 100 millions d’euros à la banque KPMG, qui gère le rachat du club et vérifie la solvabilité des éventuels repreneurs. Norodom Ravichak est le petit fils du Roi Sihanouk, qui n’a jamais caché son amour pour la France, lui qui était proche du Général de Gaulle. Le Prince du Cambodge, qui partage son temps entre la France, où il a notamment été ambassadeur du Cambodge, et Phnom Penh, s’intéresse également au sport et rêve de s’offrir ainsi un monument du football français.

Ligue 1 : Saint-Etienne bientôt sous pavillon cambodgien ?

L’offre a en tout cas été bien reçue, et les dirigeants actuels vont y répondre ou ouvrir les discussions en début de semaine prochaine. Il y a tout de même de grandes chances que, si l’offre se confirmait, elle soit prise très au sérieux tant Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont vendeurs. En tout cas, Norodom Ravichak aurait pour ambition de refaire des Verts une place forte du football français. Sans forcément avoir les moyens financiers du PSG bien évidemment, mais l’ASSE pourrait bénéficier de l’apport financier d’un propriétaire qui, à l’instar de Frank McCourt à l’OM, sait qu’il ne pourra jamais gagner de l’argent et va surtout devoir beaucoup investir pour aider l’ASSE à remonter la pente sur le plan sportif.